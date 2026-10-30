Итоги саммита ЕС-Канада: Альянс будущего для укрепления экономической и военной безопасности

ЕС и Канада договорились создать "Альянс будущего", направленный на углубление экономической интеграции, укрепление безопасности и развитие сотрудничества в стратегических отраслях.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместной декларации по итогам 21-го саммита ЕС–Канада в Монреале.

Согласно документу, стороны намерены сформировать общее пространство экономического процветания и безопасности, повысить устойчивость цепочек поставок и снизить зависимость от внешних источников стратегических ресурсов и технологий.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сфере критически важного сырья, энергетики, искусственного интеллекта, полупроводников, квантовых технологий, фармацевтики и космической инфраструктуры.

В частности, ЕС и Канада договорились провести совместное долгосрочное исследование перспектив экспорта канадского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также содействовать европейским инвестициям в канадские проекты по добыче и переработке критически важного сырья.

В оборонной сфере стороны подтвердили намерение ускорить реализацию соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны, расширить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам, кибератакам и иностранному информационному вмешательству.

ЕС и Канада также подтвердили намерение продолжать военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, усиливать давление на Россию.

В декларации отмечается, что к саммиту ЕС–Канада 2027 года стороны намерены определить концепцию еще более тесной ассоциации Канады с Евросоюзом, не предполагающей полноправного членства в объединении.