Итоги саммита ЕС-Канада: Альянс будущего для укрепления экономической и военной безопасности
- 30 октября, 2026
- 21:01
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ЕС и Канада договорились создать "Альянс будущего", направленный на углубление экономической интеграции, укрепление безопасности и развитие сотрудничества в стратегических отраслях.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместной декларации по итогам 21-го саммита ЕС–Канада в Монреале.
Согласно документу, стороны намерены сформировать общее пространство экономического процветания и безопасности, повысить устойчивость цепочек поставок и снизить зависимость от внешних источников стратегических ресурсов и технологий.
Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сфере критически важного сырья, энергетики, искусственного интеллекта, полупроводников, квантовых технологий, фармацевтики и космической инфраструктуры.
В частности, ЕС и Канада договорились провести совместное долгосрочное исследование перспектив экспорта канадского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также содействовать европейским инвестициям в канадские проекты по добыче и переработке критически важного сырья.
В оборонной сфере стороны подтвердили намерение ускорить реализацию соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны, расширить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам, кибератакам и иностранному информационному вмешательству.
ЕС и Канада также подтвердили намерение продолжать военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, усиливать давление на Россию.
В декларации отмечается, что к саммиту ЕС–Канада 2027 года стороны намерены определить концепцию еще более тесной ассоциации Канады с Евросоюзом, не предполагающей полноправного членства в объединении.