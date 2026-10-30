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    Aİ və Kanada "Gələcəyin Alyansı"nı yaratmaq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 21:14
    Aİ və Kanada Gələcəyin Alyansını yaratmaq barədə razılığa gəlib

    Avropa İttifaqı (Aİ) və Kanada iqtisadi inteqrasiyanı dərinləşdirmək, təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək və strateji sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə "Gələcəyin Alyansı"nı yaratmaq barədə razılığa gəliblər.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Monrealda keçirilən 21-ci Aİ-Kanada sammitinin yekunlarına dair birgə bəyannamədə bildirilib.

    Sənədə əsasən, tərəflər ümumi iqtisadi rifah və təhlükəsizlik məkanı formalaşdırmaq, təchizat zəncirlərinin dayanıqlığını artırmaq, strateji resurs və texnologiyalar üzrə xarici asılılığı azaltmaq niyyətindədirlər.

    Xüsusilə, Aİ və Kanada Kanadanın mayeləşdirilmiş təbii qazının (LNG) Avropaya ixrac perspektivlərini araşdırmaq üçün birgə uzunmüddətli tədqiqat aparmaq, eləcə də Avropa investisiyalarının Kanadada kritik əhəmiyyətli xammalın hasilatı və emalı layihələrinə cəlb edilməsini dəstəkləmək barədə razılığa gəliblər.

    Müdafiə sahəsində tərəflər təhlükəsizlik və müdafiə tərəfdaşlığı haqqında sazişin icrasını sürətləndirmək, hibrid təhdidlərə, kiberhücumlara və xarici informasiya müdaxilələrinə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətlərini təsdiqləyiblər.

    Bundan başqa, Aİ və Kanada Ukraynaya hərbi, maliyyə, iqtisadi və humanitar dəstəyi davam etdirmək, Rusiyaya qarşı təzyiqləri artırmaq niyyətində olduqlarını bəyan ediblər.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Kanada
    Итоги саммита ЕС-Канада: Альянс будущего для укрепления экономической и военной безопасности
    EU-Canada Summit: Alliance for the Future to strengthen economic and military security
    44 filmi
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