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    Binance зарезервировала более $6,34 млрд после хищения средств хакерами

    Экономика
    • 30 октября, 2026
    • 20:20
    Binance зарезервировала более $6,34 млрд после хищения средств хакерами

    Криптобиржа Binance зарезервировала более $6,34 млрд собственных средств для устранения последствий хакерской атаки, в ходе которой с платформы похитили $6,3 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

    В зарезервированную сумму входят $5 млрд, которые Binance уже держит в токенах, затронутых атакой.

    Компания заявила, что все пользовательские средства пройдут публичную проверку через систему подтверждения резервов. При содействии партнеров по отрасли также удалось заморозить активы на $3 млрд.

    Отметим, что 29 октября основатель и бывший руководитель Binance Чанпэн Чжао сообщил о возможной атаке на платформу. Он заявил, что средства пользователей должны быть полностью компенсированы. 30 октября произошла масштабная хакерская атака на Binance. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к инфраструктуре платформы через скомпрометированный ноутбук одного из сотрудников.

    Хакерская атака (Кибератаки) Биржа Binance
    Binance sets aside more than $6.34 billion following major hack
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