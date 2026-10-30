Binance зарезервировала более $6,34 млрд после хищения средств хакерами

Криптобиржа Binance зарезервировала более $6,34 млрд собственных средств для устранения последствий хакерской атаки, в ходе которой с платформы похитили $6,3 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В зарезервированную сумму входят $5 млрд, которые Binance уже держит в токенах, затронутых атакой.

Компания заявила, что все пользовательские средства пройдут публичную проверку через систему подтверждения резервов. При содействии партнеров по отрасли также удалось заморозить активы на $3 млрд.

Отметим, что 29 октября основатель и бывший руководитель Binance Чанпэн Чжао сообщил о возможной атаке на платформу. Он заявил, что средства пользователей должны быть полностью компенсированы. 30 октября произошла масштабная хакерская атака на Binance. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к инфраструктуре платформы через скомпрометированный ноутбук одного из сотрудников.