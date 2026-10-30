Ушаков: Даты трехсторонней встречи по Украине могут быть объявлены до конца недели
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 20:47
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что даты трехсторонней встречи в Абу-Даби могут быть озвучены уже на этой неделе.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
"Мы начали процесс обсуждения с американцами возможных дат проведения трехсторонних переговоров Россия, США, Украина в Абу-Даби", - отметил представитель Кремля.
"Обсуждаем даты. Это будут ноябрьские даты, конкретно уже начали обсуждать", - добавил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины могут состояться в ближайшее время. Глава Белого дома выразил уверенность, что обе стороны хотят заключить сделку.
Uşakov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüşün tarixləri həftənin sonunadək açıqlana bilər
Ushakov: Dates for trilateral meeting on Ukraine may be announced by end of week
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