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    Ушаков: Даты трехсторонней встречи по Украине могут быть объявлены до конца недели

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 20:47
    Ушаков: Даты трехсторонней встречи по Украине могут быть объявлены до конца недели

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что даты трехсторонней встречи в Абу-Даби могут быть озвучены уже на этой неделе.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

    "Мы начали процесс обсуждения с американцами возможных дат проведения трехсторонних переговоров Россия, США, Украина в Абу-Даби", - отметил представитель Кремля.

    "Обсуждаем даты. Это будут ноябрьские даты, конкретно уже начали обсуждать", - добавил он.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины могут состояться в ближайшее время. Глава Белого дома выразил уверенность, что обе стороны хотят заключить сделку.

    Российско-украинский конфликт Юрий Ушаков Трехсторонняя встреча
    Uşakov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüşün tarixləri həftənin sonunadək açıqlana bilər
    Ushakov: Dates for trilateral meeting on Ukraine may be announced by end of week
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