Ушаков: Даты трехсторонней встречи по Украине могут быть объявлены до конца недели

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что даты трехсторонней встречи в Абу-Даби могут быть озвучены уже на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

"Мы начали процесс обсуждения с американцами возможных дат проведения трехсторонних переговоров Россия, США, Украина в Абу-Даби", - отметил представитель Кремля.

"Обсуждаем даты. Это будут ноябрьские даты, конкретно уже начали обсуждать", - добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины могут состояться в ближайшее время. Глава Белого дома выразил уверенность, что обе стороны хотят заключить сделку.