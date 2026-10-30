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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Uşakov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüşün tarixləri həftənin sonunadək açıqlana bilər

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 21:06
    Uşakov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüşün tarixləri həftənin sonunadək açıqlana bilər

    Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov Əbu-Dabidə keçirilməsi planlaşdırılan üçtərəfli görüşün tarixlərinin artıq bu həftə açıqlana biləcəyini istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.

    "Biz amerikalılarla Əbu-Dabidə Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların keçirilməsi üçün mümkün tarixlərin müzakirəsi prosesinə başlamışıq", - Kremlin nümayəndəsi qeyd edib.

    "Tarixləri müzakirə edirik. Görüş noyabr ayında keçiriləcək, konkret olaraq artıq müzakirələrə başlamışıq", - o əlavə edib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz ölkəsinin, Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin iştirakı ilə üçtərəfli danışıqların yaxın vaxtlarda baş tuta biləcəyini bəyan etmişdi. Ağ Evin rəhbəri hər iki tərəfin sövdələşmə bağlamaq istədiyinə əmin olduğunu ifadə edib.

    Yuri Uşakov Ukrayna
    Ушаков: Даты трехсторонней встречи по Украине могут быть объявлены до конца недели
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