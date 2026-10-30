На маршруте Баку-Хырдалан произошла задержка в движении поезда

Сегодня около 19:00 на остановке Дарнагюль из-за отсутствия напряжения на электрической линии произошла задержка в движении одного из поездов.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, принимаются меры для безопасной доставки пассажиров к месту назначения.