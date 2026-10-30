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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    На маршруте Баку-Хырдалан произошла задержка в движении поезда

    Инфраструктура
    • 30 октября, 2026
    • 20:08
    На маршруте Баку-Хырдалан произошла задержка в движении поезда

    Сегодня около 19:00 на остановке Дарнагюль из-за отсутствия напряжения на электрической линии произошла задержка в движении одного из поездов.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    Согласно информации, принимаются меры для безопасной доставки пассажиров к месту назначения.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Движение поездов Задержка рейса
    Bakı-Xırdalan xətti ilə qatarların normal hərəkəti bərpa edilib - Yenilənib
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