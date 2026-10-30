На маршруте Баку-Хырдалан произошла задержка в движении поезда
Инфраструктура
- 30 октября, 2026
- 20:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сегодня около 19:00 на остановке Дарнагюль из-за отсутствия напряжения на электрической линии произошла задержка в движении одного из поездов.
Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, принимаются меры для безопасной доставки пассажиров к месту назначения.
Последние новости
21:17
Фон дер Ляйен: ЕС и Канада создают уникальное партнерствоДругие страны
21:09
Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
21:01
Итоги саммита ЕС-Канада: Альянс будущего для укрепления экономической и военной безопасностиДругие страны
20:47
Ушаков: Даты трехсторонней встречи по Украине могут быть объявлены до конца неделиДругие страны
20:38
ОАЭ сообщили о прекращении утечки нефти из танкера Gem No. 2Энергетика
20:32
Брнабич: Президентские выборы в Сербии должны быть проведены до 27 декабряДругие страны
20:20
Binance зарезервировала более $6,34 млрд после хищения средств хакерамиЭкономика
20:13
В Министерстве финансов Азербайджана произошло новое кадровое назначениеФинансы
20:08
На маршруте Баку-Хырдалан произошла задержка в движении поездаИнфраструктура