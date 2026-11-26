Любые попытки оспорить ядерный статус КНДР будут расцениваться Пхеньяном как объявление войны.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он ознакомился с производством и "положением дел" на недавно введенном в эксплуатацию заводе по производству ядерных материалов.

Северокорейский лидер подчеркнул, что статус КНДР как ядерной державы, зафиксированный в Конституции страны, является "абсолютно неприкосновенным".

"Если кто-либо осмелится отрицать или оспорить статус нашего государства, закрепленный в Конституции, то мы будем считать это злейшим посягательством на суверенитет, вмешательством во внутренние дела <...>, открытым объявлением войны...", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Он добавил, что укрепление ядерного потенциала КНДР является законным и справедливым, в полной мере соответствующим праву суверенного государства на свою защиту.