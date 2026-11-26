Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о происшествии с судном в Персидском заливе недалеко от Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Центра в соцсети Х.

"UKMTO получило уведомление об инциденте в 50 морских милях (примерно 92,6 км - ред.) к западу от Дубая, ОАЭ. Капитан танкера проинформировал о взрыве, вызванном неизвестным снарядом, в непосредственной близости от танкера. Экипаж в безопасности, повреждений танкера и воздействия на окружающую среду нет", - говорится в сообщении.

Другие детали происшествия не приводятся.