UKMTO сообщило об инциденте с танкером недалеко от Дубая
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 04:23
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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о происшествии с судном в Персидском заливе недалеко от Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Центра в соцсети Х.
"UKMTO получило уведомление об инциденте в 50 морских милях (примерно 92,6 км - ред.) к западу от Дубая, ОАЭ. Капитан танкера проинформировал о взрыве, вызванном неизвестным снарядом, в непосредственной близости от танкера. Экипаж в безопасности, повреждений танкера и воздействия на окружающую среду нет", - говорится в сообщении.
Другие детали происшествия не приводятся.
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