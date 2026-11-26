Главы МИД Азербайджана и Литвы вместе посмотрели матч "Сабах" - "Барселона"
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- 26 ноября, 2026
- 03:15
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его литовский коллега Кестутис Будрис вместе посмотрели футбольный матч "Сабах" – "Барселона" на Бакинском Олимпийском стадионе.
Как передает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского МИД в соцсети Х.
"Особо стоит отметить, что футбольный клуб "Сабах" возглавляет литовский главный тренер Валдас Дамбраускас. Это придает событию дополнительную значимость и подчеркивает связи между народами Азербайджана и Литвы", - говорится в сообщении.
Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" завершился победой испанской команды со счетом 4:1.
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