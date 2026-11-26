Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его литовский коллега Кестутис Будрис вместе посмотрели футбольный матч "Сабах" – "Барселона" на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как передает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского МИД в соцсети Х.

"Особо стоит отметить, что футбольный клуб "Сабах" возглавляет литовский главный тренер Валдас Дамбраускас. Это придает событию дополнительную значимость и подчеркивает связи между народами Азербайджана и Литвы", - говорится в сообщении.

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" завершился победой испанской команды со счетом 4:1.