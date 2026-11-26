Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик заявил, что в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха" сопернику нечего было терять.

Как сообщает Report, об этом немецкий специалист сказал на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, встреча прошла интересно и он доволен результатом:

"В таких матчах победить совсем не просто. Особенно потому, что "Сабаху" нечего было терять. Они могли только преподнести сюрприз. Думаю, что в ходе матча наш показатель владения мячом составил более 70 процентов".

Флик также подчеркнул, что недоволен допущенными его командой ошибками.

"Единственное, чем я недоволен, - это допущенные нами ошибки. Это были простые ошибки, и мы должны предотвращать подобные ситуации. Гол, который мы пропустили во втором тайме, тоже стал следствием ошибки. Это не тот футбол, в который мы хотим играть. Мы должны устранить эти недостатки", - сказал он.

Главный тренер расценил как положительный момент то, что его команда продемонстрировала высокую интенсивность в начале второго тайма и забила три гола подряд за короткий промежуток времени.

Ханс-Дитер Флик также позитивно высказался об игре "Сабаха".

"Особенно хотел бы коснуться игры "Сабаха". Они выступают в Лиге чемпионов - самом престижном клубном турнире мира - и показывают хорошую работу. У главного тренера есть четкая философия игры с мячом. Команда демонстрирует хороший и смелый футбол. В некоторых моментах они создавали нам трудности. Я очень рад, что мы завоевали здесь три очка. Желаю удачи "Сабаху" и всем, кто работает в клубе. Считаю, что постоянное развитие очень важно. Из того, что я здесь увидел, могу сделать вывод, что они проделали очень хорошую работу в этом направлении", - подытожил Флик.

Напомним, что матч "Сабах" - "Барселона" завершился победой испанской команды со счетом 4:1.