Совет ЕС одобрил выделение Киеву 45 млрд евро на 2027 год в рамках кредита на 90 млрд евро.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

"Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", - следует из документа.

Отмечается, что 31,7 млрд евро из предусмотренной суммы направят на поддержку военно-промышленного комплекса Украины, 6,65 млрд евро - на бюджетную помощь в форме кредитов через механизм Ukraine Facility, столько же предоставят в качестве макрофинансовой помощи.

Еврокомиссия одобрила выделение этих средств 30 октября.