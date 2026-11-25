Совет ЕС одобрил выделение Киеву €45 млрд на 2027 год
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 23:31
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Совет ЕС одобрил выделение Киеву 45 млрд евро на 2027 год в рамках кредита на 90 млрд евро.
Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
"Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", - следует из документа.
Отмечается, что 31,7 млрд евро из предусмотренной суммы направят на поддержку военно-промышленного комплекса Украины, 6,65 млрд евро - на бюджетную помощь в форме кредитов через механизм Ukraine Facility, столько же предоставят в качестве макрофинансовой помощи.
Еврокомиссия одобрила выделение этих средств 30 октября.
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