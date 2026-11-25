В Баку началась встреча между "Сабахом" и "Барселоной" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, игра проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

Матч обслуживает шотландская судейская бригада под руководством рефери ФИФА Николаса Уолша.

По итогам четырех туров бакинцы набрали 3 очка и занимают 30-ю строчку в турнирной таблице, одержав одну победу. У каталонцев в активе 9 баллов и 8-е место (три победы и одно поражение).