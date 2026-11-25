Объявлены стартовые составы команд "Сабах" и "Барселона" (Испания), которые встретятся в V туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Солве, Рахман Дашдамиров, Кристиан Нвачукву, Умарали Рахмоналиев, Хаял Алиев, Иван Лепиница, Тимотеуш Пухач, Эривалдо Алмейда, Ксандер Северина, Ду Кейрос, Аким Зедадка.

"Барселона": Жоан Гарсия, Алехандро Бальде, Гави, Фермин Лопес, Педри, Габриэл Жезус, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Жерар Мартин, Френки де Йонг (к), Жюль Кунде.

Напомним, что матч "Сабах"-"Барселона", который пройдет сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе, стартует в 21:45.