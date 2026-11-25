Лига чемпионов УЕФА: Объявлены стартовые составы команд "Сабах" и "Барселона"
Футбол
- 25 ноября, 2026
- 20:54
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Объявлены стартовые составы команд "Сабах" и "Барселона" (Испания), которые встретятся в V туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Солве, Рахман Дашдамиров, Кристиан Нвачукву, Умарали Рахмоналиев, Хаял Алиев, Иван Лепиница, Тимотеуш Пухач, Эривалдо Алмейда, Ксандер Северина, Ду Кейрос, Аким Зедадка.
"Барселона": Жоан Гарсия, Алехандро Бальде, Гави, Фермин Лопес, Педри, Габриэл Жезус, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Жерар Мартин, Френки де Йонг (к), Жюль Кунде.
Напомним, что матч "Сабах"-"Барселона", который пройдет сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе, стартует в 21:45.
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