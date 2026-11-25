В Азербайджан прибыла парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, которая примет участие во II Азербайджано-узбекском межпарламентском форуме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

На форуме, который пройдет сегодня в Баку, состоятся обсуждения на тему "Парламентское измерение отношений вечной дружбы и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном: направления сотрудничества и будущие перспективы".

В рамках мероприятия планируется подписание плана практических мероприятий (Дорожной карты) на 2027-2028 годы по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана.