В Варшаве (Польша) полиция задержала 15-летнюю ученицу после того, как она опубликовала в соцсетях угрозы о совершении теракта.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

Сообщается, что ученица одного из варшавских лицеев распространяла и публично демонстрировала материалы террористического характера, заявляя о подготовке теракта с использованием взрывного устройства, а также публично высказывала одобрение подобных преступлений.

Ее посты заметили ученики и учителя ее школы. Обеспокоенные педагоги сообщили об этом в полицию.

Правоохранители проанализировали материалы, и собранные доказательства позволили предъявить подростку обвинения по пяти уголовным правонарушениям. Дело теперь будет передано в суд по семейным делам.