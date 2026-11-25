Правительство Великобритании планирует ввести первую в мире систему лицензирования для предприятий и частных лиц, торгующих всеми видами ножей, включая столовые.

Как передает Report, об этом сообщают британские медиа со ссылкой на МВД страны.

Ожидается, что лицензия каждого продавца ножей будет действовать три года, а плата за нее будет устанавливаться на основе полного возмещения затрат.

В рамках усилий по выполнению обещания правительства сократить уровень преступлений с использованием ножей наполовину в течение 10 лет, магазины и интернет-продавцы, торгующие ножами для масла или мачете, должны будут подать заявку на получение лицензии, иначе им грозят штрафы.

Иностранные продавцы должны будут пользоваться услугами посредника, базирующегося в Великобритании и отвечающего за соблюдение лицензионных правил. Эти меры направлены на борьбу с "серым рынком" – недобросовестными и нерегулируемыми онлайн-продавцами, которые, как известно, продают опасные ножи детям.

Планируется включить в систему лицензирования магазины бытовых товаров, торгующие столовыми приборами.

Полиция сможет принимать меры в отношении продавцов, нарушающих правила, в частности аннулировать лицензии, что затруднит недобросовестным продавцам и продавцам с "серого рынка" поставку опасного оружия детям и преступникам.