Китайская предпринимательница Элис Хуан, чей роман с главой Nvidia Дженсеном Хуаном привел к его кратковременной отставке, связана с компаниями, которые привлекли в Китае кредитное и лизинговое финансирование по сделкам с ИИ-оборудованием заявленной стоимостью $270 млн.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в документах кредитного реестра центрального банка Китая фигурируют до 764 серверов и вычислительных модулей для искусственного интеллекта.

Дженсен Хуан ушел с поста генерального директора Nvidia в начале ноября на фоне скандала вокруг его отношений с предпринимательницей. Через 11 дней он вернулся на должность.

По данным Reuters, компании, связанные с семьей и деловыми партнерами Элис Хуан, участвовали в оснащении китайских ИИ-центров. В это время власти США проверяли, помогала ли сингапурская Megaspeed, которую ранее контролировала предпринимательница, клиентам из Китая получать технологии Nvidia в обход экспортных ограничений. Изученные агентством документы не позволяют установить, содержали ли серверы запрещенные к поставкам в Китай чипы и каким путем оборудование попало в страну.

С мая по декабрь компания Century Litong заключила пять лизинговых сделок, в которых фигурировали до 512 серверов заявленной стоимостью $200 млн. В апреле 2026 года Wuhu Century Longteng получила кредит на $70 млн в Ping An Bank под залог 252 вычислительных модулей. До начала 2026 года контрольная доля в этой компании принадлежала Хуан Юй, сестре Элис Хуан.

23 ноября Министерство торговли США внесло Megaspeed в торговый черный список. Компания отвергла обвинения в нарушениях и заявила, что Элис Хуан покинула ее в августе 2025 года.