Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует автоматизировать процесс передачи банкам обращений граждан, поступающих в колл-центр "102" Министерства внутренних дел.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела предотвращения и мониторинга цифрового мошенничества ЦБА Эльвин Джуваров на X Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, в этом направлении действует рабочая группа с участием ЦБА, Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД, банков и ряда организаций электронных денег.

"До конца года мы планируем частично автоматизировать и усовершенствовать процесс обмена информацией. Сейчас обращения граждан в службу "102" передаются нам и банкам в полуавтоматическом режиме. Полная автоматизация значительно упростит распределение данных и перекрестную проверку отчетности", - отметил Джуваров.

Кроме того, ЦБА планирует к 2030 году запустить централизованную платформу противодействия мошенничеству (антифрод-платформу). В настоящее время регулятор изучает международный опыт в этой сфере.

"Основная цель платформы - обеспечить обмен информацией между банками, платежными организациями, организациями электронных денег и ЦБА, а также внедрить механизмы перекрестного мониторинга и оценки рисков. Предусматривается также цифровизация совместных мер по противодействию мошенничеству в отношении клиентов", - добавил представитель ЦБА.