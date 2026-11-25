В Азербайджане трем представителям птицеводческого предприятия "Giləzi-Quşçuluq" предъявили обвинения по делу о хранении для продажи более 400 тонн просроченной куриной продукции с признаками порчи.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре и Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно совместному заявлению, инспекторы АПБА обнаружили продукцию на складах ООО "Giləzi-Quşçuluq Aqrar-Sənaye Kompleksi" в Хызынском районе с истекшими сроками годности на этикетках.

По факту обнаружения продукции Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбудило уголовное дело.

По версии следствия, фактический руководитель предприятия Махир Мирзаев, директор Эльшан Усубов и начальник убойного цеха Назим Мамедов по предварительному сговору хранили на производственной площадке опасную для жизни и здоровья людей продукцию вместе с годной, намереваясь ее продать. Мирзаеву следствие отводит роль организатора.

Всем троим предъявлены обвинения по статьям 200-3.2.2 и 200-3.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. Им вменяют хранение с целью продажи заведомо опасных для жизни и здоровья пищевых продуктов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, их обвиняют по статье 308.2 УК в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По ходатайству следователя и представлению прокурора Бинагадинский районный суд заключил Эльшана Усубова под стражу. В отношении Мирзаева и Мамедова суд избрал домашний арест.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. О результатах расследования ведомства сообщат дополнительно.