Узбекистан и Швейцария утвердили соглашение о возврате следующей партии незаконно приобретенных в Швейцарии активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента республики Ислама Каримова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства экономики и финансов Узбекистана.

В соответствии с соглашением, Узбекистану будет возвращено $252,5 млн. Эти средства будут направлены через целевой фонд "Ишонч" (Фонд "Видение Узбекистана 2030") для повышения благосостояния населения и поддержки развития человеческого капитала.

В рамках первого этапа Стратегии распределения ресурсов Фонда $87 млн было выделено секторам здравоохранения и образования. Эти ресурсы были направлены на поддержку инициатив по улучшению здоровья матери и ребенка, укреплению перинатальной помощи, повышению качества образования, развитию цифровых навыков учителей и наращиванию институционального потенциала в соответствующих секторах.

Отметим, что в августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возврате в республику активов Каримовой на $131 млн.