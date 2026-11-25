Нефть подешевела на растущих опасениях избытка предложения на рынке, перевешивающих беспокойство трейдеров, связанное с продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $90,11 за баррель, что на $1,29 (1,41%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,38 (1,68%), до $80,67 за баррель.

Цены выросли накануне на сообщении о подрыве четвертого танкера в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщили, что контейнеровоз, следовавший по "несанкционированному" Тегераном маршруту в районе Ормузского пролива, подвергся атаке. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о подрыве трех танкеров на морских минах во время прохождения через пролив.