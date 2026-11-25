"Сабах" сегодня сыграет против испанской "Барселоны" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, матч V тура Лиги чемпионов стартует на Бакинском Олимпийском стадионе в 21:45.

Матч обслужит шотландский арбитр ФИФА Николас Уолш.

"Сабах" в настоящее время идет на 30-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 3 очка. Чемпион Азербайджана одержал победу над чешской "Славией" (2:0), но уступил английскому "Манчестер Юнайтед" (0:4), дортмундской "Боруссии" (1:2) и норвежскому "Викингу" (1:4).

"Барселона" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Каталонский клуб одержал победы над английской "Астон Виллой" (3:0), турецким "Галатасараем" (4:1) и нидерландским "Фейеноордом" (5:1). Единственное поражение команда потерпела от французского ПСЖ на выезде (2:4).