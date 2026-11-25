"Sabah" komandası bu gün "Barselona" ilə üz-üzə gələcək
- 25 noyabr, 2026
- 09:00
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"Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Valdas Dambrauskasın baş məşqçisi olduğu kollektiv İspaniya təmsilçisi "Barselona"nı qəbul edəcək.
Liqa mərhələsinin V turunun qarşılaşması Bakı Olimpiya Stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
Matçın baş hakimi şotlandiyalı FIFA referisi Nikolas Uolş olacaq.
"Sabah" hazırda 3 xalla 30-cı yerdədir. İngiltərənin "Mançester Yunayted" (0:4), Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) (1:2) və Norveçin "Vikinq" komandasına (1:4) uduzan Azərbaycan təmsilçisi III turda "Slaviya"ya (Çexiya) qalib gəlib - 2:0.
"Barselona" isə 9 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. Kataloniyalılar daha əvvəl İngiltərənin "Aston Villa" (3:0), Türkiyənin "Qalatasaray" (4:1) və Niderlandın "Feyenoord" (5:1) klubunu məğlub edib. "Barselona" yeganə məğlubiyyətini II turda Fransada PSJ ilə görüşdə alıb - 2:4.