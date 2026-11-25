Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.11.2026)
Maliyyə
- 25 noyabr, 2026
- 08:59
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
90,09
|
- 1,31
|
29,24
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
80,73
|
- 1,32
|
23,31
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 575,40
|
- 15,70
|
- 765,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 018,70
|
423,39
|
1 955,41
|
S&P 500
|
7 201,09
|
- 36,08
|
355,59
|
Nasdaq
|
23 733,54
|
- 356,02
|
491,55
|
Nikkei
|
58 644,63
|
2 207,98
|
8 305,15
|
Dax
|
25 017,81
|
- 319,46
|
527,40
|
FTSE 100
|
10 467,07
|
- 13,75
|
535,69
|
CAC 40 INDEX
|
8 040,49
|
- 4,35
|
- 109,01
|
Shanghai Composite
|
3 548,37
|
9,42
|
- 420,47
|
Bist 100
|
10 965,93
|
- 138,45
|
- 295,59
|
RTS
|
894,74
|
- 18,70
|
- 219,39
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,0946
|
0,0000
|
- 0,0799
|
USD/GBP
|
1,3089
|
0,0000
|
- 0,0384
|
JPY/USD
|
159,3600
|
0,1000
|
2,9100
|
RUB/USD
|
82,0513
|
0,0000
|
3,3013
|
TRY/USD
|
50,6750
|
0,0300
|
7,7188
|
CNY/USD
|
6,6721
|
0,0100
|
- 0,3169
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