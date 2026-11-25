Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 10 %-dən çox artıb
- 25 noyabr, 2026
- 08:52
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Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycan sabit genişzolaqlı internetin orta sürətinə (93,51 Mbps) görə sentyabr ayına nisbətən 2 pillə geriləyərək 150 ölkə arasında 83-cü olub.
"Report" "Speedtest Global Index"ə istinadən xəbər verir ki, ötən ay bir il əvvəlki göstərici (84,82 Mbps) ilə müqayisədə ölkədə sabit genişzolaqlı internetin orta sürəti 10,3 % artıb.
Sabit genişzolaqlı internetin sürətinə görə ötən ay birinci yeri Sinqapur (489,51 Mbps), axırıncı yeri isə Əfqanıstan (5,53 Mbps) tutub.
Azərbaycan mobil internetin sürətinə (96,17 Mbps) görə oktyabrda 100 ölkə 2 pillə geriləyərək 49-cu yerdə qərarlaşıb.
Mobil internetin sürətinə görə birinci yeri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (689,9 Mbps), sonuncu yeri isə Əfqanıstan (20,32 Mbps) tutub.
Hesabat ayında Bakı şəhərinin sabit genişzolaqlı internetin sürətinə görə mövqeyi əvvəlki aya nisbətən 2 pillə irəliləyərək 192 şəhər arasında 92,78 Mbps sürətlə 112-ci yerdə qərarlaşıb.
Şəhərlərin sabit genişzolaqlı internet üzrə reytinqinə Əbu-Dabi (414,86 Mbps) şəhəri başçılıq edib. Sonuncu pillədə Herat (4,71 Mbps) qərarlaşıb.
Azərbaycan paytaxtı ötən ay mobil internetin sürətinə görə 3 pillə geriləyərək 115,12 Mbps sürətlə 149 şəhər arasında 88-ci yerdə qərarlaşıb.
Şəhərlər arasında mobil internetin sürətinə görə birinci yeri Əbu-Dabi (674,11 Mbps), sonuncu yeri Herat (17,97 Mbps) tutub.