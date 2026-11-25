Antarktida sahillərində güclü zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2026
- 08:06
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Sakit Okeanın Antarktida sahillərindəki Balleni adaları yaxınlığında 5,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geologiya Xidməti (USGS) məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə səhər saat 5:38-də qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan şöbəsinin məlumatına görə, zəlzələnin episentri Antarktida sahillərindən 855 kilometr, Yeni Zelandiyanın Danidin şəhərindən isə 1927 kilometr cənubda yerləşib.
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