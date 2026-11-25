"Real" qələbə seriyasını on matça çatdırıb
- 25 noyabr, 2026
- 05:38
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Madridin "Real" komandası UEFA Çempionlar Liqasının V turunda Niderlandın PSV komandasını məğlub edərək bütün yarışlardakı qələbə seriyasını on oyuna çatdırıb.
"Report"un məlumatına görə, matç Joze Mourinyonun yetirmələrinin 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Matçın 32-ci dəqiqəsində İvan Perişiç penalti ilə qonaqlara üstünlük qazandırıb. Fasilədən sonra Madrid klubu beş qol vurub.
Federiko Valverde 50-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub, Jude Bellinqem isə 60-cı dəqiqədə ev sahiblərini hesabda önə çıxarıb. Kilian Mbappe dubl edib (64 və 84-cü dəqiqələrdə), Vinisius Junior isə 87-ci dəqiqədə yekun hesabı bağlayıb.
"Real"ın türkiyəli yarımmüdafiəçisi Arda Gülər iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
"Madridlilər" son dəfə 20 sentyabrda "Atletiko"ya 2:1 hesabı ilə uduzaraq xal itirib. Mourinyonun komandası o vaxtdan bəri İspaniya çempionatında altı, Çempionlar Liqasında dörd qələbə qazanıb, 31 qol vurub, öz qapısından 10 top buraxıb.