Мадридский "Реал" разгромил нидерландский ПСВ в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, продлив победную серию во всех турнирах до десяти встреч.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

На 32-й минуте Иван Перишич вывел гостей вперед, реализовав пенальти. После перерыва мадридский клуб забил пять безответных мячей.

Федерико Вальверде восстановил равновесие на 50-й минуте, а Джуд Беллингем на 60-й вывел хозяев вперед. Килиан Мбаппе оформил дубль (64-я и 84-я минуты), а окончательный счет встречи установил Винисиус Жуниор на 87-й минуте.

Двумя результативными передачами отметился турецкий полузащитник "Реала" Арда Гюлер.

Последний раз мадридцы потеряли очки 20 сентября, уступив "Атлетико" со счетом 1:2. С тех пор команда Моуринью одержала шесть побед в чемпионате Испании и четыре - в Лиге чемпионов, забив 31 и пропустив 10 мячей.