Премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил возможность закрытия железнодорожного пограничного пункта пропуска в Нарве на границе с Россией.

Как передает Report, об этом глава правительства заявил в интервью эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR.

По словам Михала, правительство страны пока не приняло решения о закрытии пункта пропуска, однако может пойти на такой шаг в случае необходимости.

"Дополнительного решения по этому вопросу мы пока не принимали. Это станет следующим шагом, если возникнет такая необходимость", - отметил премьер-министр.