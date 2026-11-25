Эстония допустила закрытие железнодорожного пункта пропуска на границе с Россией
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 02:33
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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил возможность закрытия железнодорожного пограничного пункта пропуска в Нарве на границе с Россией.
Как передает Report, об этом глава правительства заявил в интервью эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR.
По словам Михала, правительство страны пока не приняло решения о закрытии пункта пропуска, однако может пойти на такой шаг в случае необходимости.
"Дополнительного решения по этому вопросу мы пока не принимали. Это станет следующим шагом, если возникнет такая необходимость", - отметил премьер-министр.
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