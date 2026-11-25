Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Управление директора национальной разведки США выявили факт взлома одной из своих электронных систем.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, кибератака затронула систему, предназначенную для анализа информации из открытых источников в интересах американской разведки.

Пока неизвестно, какие именно сведения могли попасть в руки хакеров, однако, как утверждают собеседники издания, секретные данные не были скомпрометированы.

На прошлой неделе сообщалось о взломе Национального центра криминальной информации (NCIC), представляющего собой базу данных Федерального бюро расследований (ФБР) о правонарушениях.

Кроме того, стало известно о сбое в работе внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности (АНБ) США.