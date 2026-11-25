Иран намерен прорвать блокаду и ответить в полную силу на любую новую агрессию, а планы США по изоляции республики обречены на провал.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в социальной сети X.

"Планы Трампа и его потерпевшей поражение команды по блокаде Ирана столь же иллюзорны и неэффективны, как и их провальная военная стратегия. Иранский народ, вооруженные силы и весь государственный аппарат полны решимости прорвать блокаду и ответить в полную силу на любую новую агрессию", - написал Резаи.