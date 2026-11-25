Мохсен Резаи заявил о готовности Ирана прорвать блокаду и ответить на новую агрессию
В регионе
- 25 ноября, 2026
- 01:08
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Иран намерен прорвать блокаду и ответить в полную силу на любую новую агрессию, а планы США по изоляции республики обречены на провал.
Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в социальной сети X.
"Планы Трампа и его потерпевшей поражение команды по блокаде Ирана столь же иллюзорны и неэффективны, как и их провальная военная стратегия. Иранский народ, вооруженные силы и весь государственный аппарат полны решимости прорвать блокаду и ответить в полную силу на любую новую агрессию", - написал Резаи.
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