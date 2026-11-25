Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в разработке химического оружия, которое, по его утверждению, Тегеран намерен использовать против Израиля и других стран региона.

Как передает Report, слова министра приводит портал Ynet.

"Иран занимается разработкой химического оружия. Израиль знает об этом, и США тоже. Мы не допустим, чтобы Иран обзавелся таким потенциалом", - заявил Кац.

По данным портала, иранские власти приняли решение о разработке химического оружия с учетом итогов двух предыдущих раундов противостояния с Израилем и США.

Как утверждает Ynet, Вашингтон и Тель-Авив уже некоторое время располагают соответствующими разведывательными данными.

На основании этих сведений израильские власти приняли решение не допустить развития химического военного потенциала Ирана и достижения им оперативной готовности в этой сфере.