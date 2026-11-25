Трамп поблагодарил Мирзиеева за подаренные к 250-летию независимости США беседки
- 25 ноября, 2026
- 00:42
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Президент США Дональд Трамп сообщил об установке в Вашингтоне традиционных узбекских беседок, подаренных ему президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
"Я хочу поблагодарить глубокоуважаемого президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за прекрасные узбекские беседки (или айваны), подаренные мне по случаю 250-летия независимости нашей страны", - отметил Трамп.
Глава Белого дома сообщил, что на прошлой неделе пролетел на вертолете над местом проведения церемонии открытия беседок, в которой приняли участие посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков и министр внутренних дел США Дуглас Бергам.
"Беседки выглядят потрясающе", - подчеркнул американский лидер, добавив, что узбекские мастера на несколько месяцев оставили свои семьи и в сложных погодных условиях возвели сооружения из древесины 200-летнего горного ореха.
По словам Трампа, он решил не оставлять подарок себе, а передать его в общественное пользование. Беседки установлены у Приливного бассейна в Вашингтоне.
Президент США выразил уверенность, что они станут популярным местом для предложений руки и сердца, дипломатических приемов и фотосессий в период цветения сакуры.
Отметим, что 4 июля 2026 года США отметили 250-ю годовщину подписания Декларации независимости.