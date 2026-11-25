В Стамбуле в рамках расследования дела о наркотиках среди знаменитостей задержаны 35 человек, в том числе актеры Озджан Дениз и Дениз Чакыр.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, расследование ведет Главное управление прокуратуры Стамбула.

Отдел по расследованию преступлений, связанных с контрабандой, наркотиками и экономическими правонарушениями, начал масштабное расследование по фактам проституции, торговли наркотическими средствами, их предоставления, употребления и хранения.

На основании показаний подозреваемых, осведомленных лиц и свидетелей, а также результатов экспертизы изъятых мобильных телефонов и цифровых материалов были выявлены новые доказательства. Полученные сведения дали прокуратуре основания заподозрить ряд лиц в употреблении или хранении наркотических средств и начать расследование.

По решению прокуратуры задержаны 35 подозреваемых, среди которых актер и певец Озджан Дениз, режиссер Джем Карджи, организатор мероприятий Эрдал Бозкуш и актриса Дениз Чакыр.