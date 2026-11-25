Стартовал V тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоялись девять матчей.

Турецкий "Галатасарай" на своем поле одержал победу над английской "Астон Виллой" со счетом 1:0.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

V тур

"Буде-Глимт" (Норвегия) – ЛАСК (Австрия) – 1:0

"Галатасарай" (Турция) – "Астон Вилла" (Англия) – 1:0

"Арсенал" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 1:1

"Комо" (Италия) – АЕК (Греция) – 1:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Порту" (Португалия) – 0:1

"Манчестер Сити" (Англия) – "Наполи" (Италия) – 2:2

"Лейпциг" (Германия) – "Ланс" (Франция) – 3:1

"Реал" (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 5:1

"Слован" (Словакия) – "Бетис" (Испания) – 0:2.