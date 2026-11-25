Лига чемпионов: "Галатасарай" обыграл "Астон Виллу", "Реал" разгромил ПСВ
Футбол
- 25 ноября, 2026
- 02:09
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Стартовал V тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоялись девять матчей.
Турецкий "Галатасарай" на своем поле одержал победу над английской "Астон Виллой" со счетом 1:0.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
V тур
"Буде-Глимт" (Норвегия) – ЛАСК (Австрия) – 1:0
"Галатасарай" (Турция) – "Астон Вилла" (Англия) – 1:0
"Арсенал" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 1:1
"Комо" (Италия) – АЕК (Греция) – 1:0
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Порту" (Португалия) – 0:1
"Манчестер Сити" (Англия) – "Наполи" (Италия) – 2:2
"Лейпциг" (Германия) – "Ланс" (Франция) – 3:1
"Реал" (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 5:1
"Слован" (Словакия) – "Бетис" (Испания) – 0:2.
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