Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" minimal, "Real" böyük hesabla qalib gəlib
- 25 noyabr, 2026
- 01:56
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UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində V tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə doqquz qarşılaşma keçirilib.
Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" öz meydanında İngiltərənin "Aston Villa" komandasını 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
"Budyo-Qlimt" (Norveç) – LASK (Avstriya) – 1:0
"Qalatasaray" (Türkiyə) – "Aston Villa" (İngiltərə) – 1:0
"Arsenal" (İngiltərə) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – 1:1
"Komo" (İtaliya) – AEK (Yunanıstan) – 1:0
"Feyenoord" (Niderland) – "Portu" (Portuqaliya) – 0:1
"Mançester Siti" (İngiltərə) – "Napoli" (İtaliya) - 2:2
"Leyptsiq" (Almaniya) – "Lans" (Fransa) - 3:1
"Real" (İspaniya) – PSV (Niderland) - 5:1
"Slovan" (Slovakiya) – "Betis" (İspaniya) - 0:2.