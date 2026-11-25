В США осужденный за массовое убийство на военной базе добивается отсрочки казни
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 04:53
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Бывший американский военный психиатр Нидал Хасан, приговоренный к смертной казни за массовое убийство на военной базе Форт-Худ в штате Техас, подал ходатайство о приостановлении исполнения приговора.
Как передает Report со ссылкой на ABC News, сторона защиты намерена оспорить законность содержания осужденного под стражей.
Исполнение смертного приговора назначено на 3 декабря 2026 года.
По словам адвоката Хасана, соответствующее заявление планируется подать в суд в ближайшие дни.
Как отмечает телеканал, последующее судебное разбирательство может отсрочить казнь на несколько лет.
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