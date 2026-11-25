Бывший американский военный психиатр Нидал Хасан, приговоренный к смертной казни за массовое убийство на военной базе Форт-Худ в штате Техас, подал ходатайство о приостановлении исполнения приговора.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, сторона защиты намерена оспорить законность содержания осужденного под стражей.

Исполнение смертного приговора назначено на 3 декабря 2026 года.

По словам адвоката Хасана, соответствующее заявление планируется подать в суд в ближайшие дни.

Как отмечает телеканал, последующее судебное разбирательство может отсрочить казнь на несколько лет.