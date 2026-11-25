Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в настоящее время не располагает возможностями для нанесения массированных ракетных ударов.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в ходе выступления в Белом доме.

"У них остались незначительные возможности для ракетных ударов", - сказал Трамп.