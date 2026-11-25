Для увеличения дальности полета баллистических ракет Ирана не существует географических ограничений.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Ахмад Вахиди.

Он подчеркнул, что военный потенциал страны будет наращиваться в соответствии с ее потребностями, возможностями и требованиями.

Глава КСИР предупредил, что возможные новые военные конфликты на Ближнем Востоке могут выйти за пределы региона. По его словам, Вооруженные силы Ирана полностью готовы к такому сценарию и добились значительного прогресса в расширении оперативных возможностей ракетных войск.

Вахиди также призвал страны Ближнего Востока пересмотреть сотрудничество с США в сфере безопасности. По его словам, прочную безопасность можно обеспечить лишь за счет опоры на собственные силы и регионального сотрудничества, а не зависимости от внешних держав.