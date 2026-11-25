В КСИР заявили об отсутствии ограничений на увеличение дальности иранских ракет
- 25 ноября, 2026
- 03:09
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Для увеличения дальности полета баллистических ракет Ирана не существует географических ограничений.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Ахмад Вахиди.
Он подчеркнул, что военный потенциал страны будет наращиваться в соответствии с ее потребностями, возможностями и требованиями.
Глава КСИР предупредил, что возможные новые военные конфликты на Ближнем Востоке могут выйти за пределы региона. По его словам, Вооруженные силы Ирана полностью готовы к такому сценарию и добились значительного прогресса в расширении оперативных возможностей ракетных войск.
Вахиди также призвал страны Ближнего Востока пересмотреть сотрудничество с США в сфере безопасности. По его словам, прочную безопасность можно обеспечить лишь за счет опоры на собственные силы и регионального сотрудничества, а не зависимости от внешних держав.