Великобритания и Украина договорились о совместном производстве ударных беспилотников
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 03:45
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Великобритания и Украина подписали соглашение о производстве ударных беспилотников украинской разработки на британской территории.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
Согласно сообщению ведомства, беспилотные летательные аппараты будут производиться в Великобритании для нужд Украины.
Отмечается, что реализация соглашения позволит расширить производственные мощности, укрепить цепочки поставок и углубить сотрудничество двух стран в оборонно-промышленной сфере.
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