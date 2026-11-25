Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

Великобритания и Украина подписали соглашение о производстве ударных беспилотников украинской разработки на британской территории.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Согласно сообщению ведомства, беспилотные летательные аппараты будут производиться в Великобритании для нужд Украины.

Отмечается, что реализация соглашения позволит расширить производственные мощности, укрепить цепочки поставок и углубить сотрудничество двух стран в оборонно-промышленной сфере.