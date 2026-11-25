Президент США Дональд Трамп не исключил возможности приобретения американским правительством доли в технологической компании Nvidia.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в интервью газете New York Post.

"Я думал об этом. Я сказал: "Возможно, мне следует это сделать". Но я пока не поднимал эту тему. Возможно, еще не слишком поздно", - отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул важность разработок Nvidia в области искусственного интеллекта (ИИ) для Соединенных Штатов, напомнив, что в 2025 году американское правительство приобрело 10-процентную долю корпорации Intel.

При этом Трамп не уточнил, на каких условиях США могли бы получить долю в Nvidia.

Кроме того, президент США допустил возможность помилования генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, однако выразил мнение, что в этом не возникнет необходимости.

Трамп пояснил, что содействовал возвращению Хуанга на руководящую должность в компании, поскольку назначение неподходящего кандидата могло бы иметь серьезные негативные последствия для США.

Глава Белого дома также выразил надежду, что Хуанг будет давать правдивые показания на предстоящих слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США.

Напомним, американские власти подозревают, что разработанные Nvidia чипы для систем искусственного интеллекта могли незаконно поставляться в Китай.

Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia 12 ноября, в частности, на фоне раскрытия информации о его отношениях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал эти обвинения клеветой.

Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно принял решение о восстановлении Хуанга в должности. По данным компании, американские власти заверили, что его возвращение не представляет угрозы национальной безопасности.