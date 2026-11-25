Tramp: İranın raket zərbələri endirmək imkanları məhduddur
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2026
- 03:41
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, hazırda İranın kütləvi raket zərbələri endirmək imkanları yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə Ağ Evdə çıxışında bildirib.
"Onların raket zərbələri üçün kiçik imkanları qalıb", - Tramp deyib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) baş komandanı, general-mayor Əhməd Vahidi İranın ballistik raketlərinin uçuş məsafəsinin artırılması üçün coğrafi məhdudiyyətlərin olmadığını bildirib.
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