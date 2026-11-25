ABŞ-də hərbi bazada kütləvi qətldə ittiham olunan şəxs edamın təxirə salınmasını istəyir
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2026
- 05:22
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Texas ştatındakı Fort-Hud hərbi bazasında kütləvi qətl hadisəsinə görə edam cəzasına məhkum edilmiş keçmiş amerikalı hərbi psixiatr Nidal Hasan hökmün icrasını dayandırmaq üçün vəsatət qaldırıb.
"Report" "ABC News"a istinadən xəbər verir ki, müdafiə tərəfi məhkumun həbsinin qanuniliyinə etiraz etmək niyyətindədir.
Edam hökmünün icrası 3 dekabr 2026-cı ilə təyin edilib.
Hasanın vəkilinin sözlərinə görə, müvafiq ərizənin yaxın günlərdə məhkəməyə verilməsi planlaşdırılır. Telekanalın məlumatına görə, sonrakı məhkəmə icraatı bir neçə il təxirə sala bilər.
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