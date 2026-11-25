Donald Tramp ABŞ-nin "Nvidia"da pay almasını istisna etməyib
- 25 noyabr, 2026
- 04:54
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Amerika hökumətinin "Nvidia" texnologiya şirkətində pay əldə etməsi ehtimalını istisna etməyib.
"Report"un məlumatına görə, Ağ Ev rəhbəri bunu "New York Post" qəzetinə müsahibəsində bildirib.
"Mən bu barədə düşünmüşəm. Dedim ki, "bəlkə etməliyəm". Amma hələ bu barədə danışmamışam. Bəlkə də çox gec deyil", - Tramp bildirib.
Amerika lideri "Nvidia"nın süni intellektin inkişaflarının ABŞ üçün əhəmiyyətini vurğulayaraq, Amerika hökumətinin 2025-ci ildə "Intel" şirkətində 10 faiz pay aldığını xatırladıb.
Bununla belə, Tramp ABŞ-nin "Nvidia"da hansı şərtlərlə pay əldə edə biləcəyini dəqiqləşdirməyib.
Bundan əlavə, ABŞ Prezidenti "Nvidia"nın baş direktoru Jensen Huanqın əfv edilməsi ehtimalını qaldırıb, lakin bunun zəruri olmayacağı fikrini bildirib.
Tramp izah edib ki, uyğun olmayan namizədin təyin edilməsi ABŞ üçün ciddi fəsadlara səbəb ola biləcəyi üçün Huanqın şirkətin rəhbər vəzifəsinə qayıtmasına kömək edib.
Ağ Ev həmçinin Huanqın Senatın Bank Komitəsinin qarşıdan gələn dinləməsində doğru ifadə verəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Xatırladaq ki, ABŞ hakimiyyəti "Nvidia" tərəfindən süni intellekt sistemləri üçün hazırlanmış çiplərin qanunsuz olaraq Çinə göndərilməsindən şübhələnir.
Huanq Çinə casusluq etməkdə şübhəli bilinən qadınla əlaqəsinin üzə çıxması səbəbindən 12 noyabrda "Nvidia"nın baş direktoru və prezidenti vəzifəsindən istefa verib. Çin Xarici İşlər Nazirliyi iddiaları böhtan adlandırıb.
"Nvidia"nın Direktorlar Şurası 23 noyabrda Huanqın vəzifəyə bərpa olunması üçün yekdilliklə səs verib. Şirkətin məlumatına görə, ABŞ hakimiyyəti onun qayıdışının milli təhlükəsizliyə heç bir təhdid yaratmadığına zəmanət verib.