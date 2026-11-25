У берегов Антарктиды произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 07:43
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Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в акватории Тихого океана в районе островов Баллени у берегов Антарктиды.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземный толчок зафиксирован в 05:38 по бакинскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в 855 км от побережья Антарктиды и в 1 927 км к югу от новозеландского города Данидин.
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