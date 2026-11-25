Разведка Бразилии выявила 31 крупную преступную организацию
- 25 ноября, 2026
- 06:50
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Бразильское агентство разведки (ABIN) выявило на территории страны 31 крупную действующую преступную организацию.
Как передает Report, об этом сообщает портал Metrópoles со ссылкой на исследование ведомства.
Согласно документу, в Бразилии действуют 75 региональных подразделений этих группировок, из которых 12 представляют наибольшую угрозу для государства, а еще 20 характеризуются высоким уровнем угрозы.
Специалисты выделили три преступные организации, действующие в общенациональном масштабе.
Крупнейшая из них - "Первая столичная команда" (Primeiro Comando da Capital, PCC), руководящий центр которой находится в Сан-Паулу, представлена в 22 штатах страны.
Ее главный конкурент - "Красная команда" (Comando Vermelho, CV) - действует в 19 штатах, стремясь установить контроль над городскими кварталами и торговлей наркотиками.
В 17 штатах присутствуют обе группировки, между которыми регулярно происходят столкновения.