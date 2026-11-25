Бразильское агентство разведки (ABIN) выявило на территории страны 31 крупную действующую преступную организацию.

Как передает Report, об этом сообщает портал Metrópoles со ссылкой на исследование ведомства.

Согласно документу, в Бразилии действуют 75 региональных подразделений этих группировок, из которых 12 представляют наибольшую угрозу для государства, а еще 20 характеризуются высоким уровнем угрозы.

Специалисты выделили три преступные организации, действующие в общенациональном масштабе.

Крупнейшая из них - "Первая столичная команда" (Primeiro Comando da Capital, PCC), руководящий центр которой находится в Сан-Паулу, представлена в 22 штатах страны.

Ее главный конкурент - "Красная команда" (Comando Vermelho, CV) - действует в 19 штатах, стремясь установить контроль над городскими кварталами и торговлей наркотиками.

В 17 штатах присутствуют обе группировки, между которыми регулярно происходят столкновения.