Финансирование военных действий США против Ирана обеспечено до конца января 2027 года.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post.

Американский лидер признал, что после перехода контроля над Конгрессом к Демократической партии в январе его возможности по продолжению военной операции против Ирана могут оказаться ограниченными.

При этом Трамп выразил надежду, что демократы не станут добиваться преждевременного завершения конфликта, поскольку, по его мнению, это может свести на нет достигнутые США результаты.

"Они превратят полную победу в поражение", - заявил глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что его главной целью остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия, а не смена власти в исламской республике.