Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ставит перед собой цель добиться смены власти в Иране силовым путем.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью газете New York Post.

"Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не выступал ни за, ни против смены режима. Для меня это не было критерием", - сказал Трамп.

Комментируя стремление Израиля добиться смены власти в Иране, глава Белого дома допустил, что это, вероятно, осуществимо, однако подчеркнул, что сам не преследует такой цели.