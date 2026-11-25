Дональд Трамп: США не стремятся к смене власти в Иране
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 06:23
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ставит перед собой цель добиться смены власти в Иране силовым путем.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью газете New York Post.
"Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не выступал ни за, ни против смены режима. Для меня это не было критерием", - сказал Трамп.
Комментируя стремление Израиля добиться смены власти в Иране, глава Белого дома допустил, что это, вероятно, осуществимо, однако подчеркнул, что сам не преследует такой цели.
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