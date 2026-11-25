В Японии за первые десять месяцев 2026 года зарегистрировано 490 случаев самоубийства среди школьников.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo News, об этом свидетельствуют данные Агентства по делам детей и семей Японии.

Согласно статистике ведомства, среди погибших - 352 учащихся старших классов, 126 учеников средних и 12 учеников начальных классов.

По предварительным оценкам японских властей, по итогам 2026 года число самоубийств среди школьников может превысить исторический максимум, зафиксированный в 2025 году, когда в результате суицида погибли 538 учащихся.

В то же время общее число самоубийств в Японии продолжает сокращаться. За январь-октябрь текущего года в стране зарегистрировано 15 126 таких случаев.