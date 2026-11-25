Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2026)
- 25 noyabr, 2026
- 09:00
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % artaraq 1,8607 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,13 % azalaraq 2,0719 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8607
|
100 Rusiya rublu
|
2,0719
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1211
|
1 Belarus rublu
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1266
|
1 Çexiya kronu
|
0,0762
|
1 Çin yuanı
|
0,2548
|
1 Danimarka kronu
|
0,2489
|
1 Gürcü larisi
|
0,6568
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2252
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1665
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0325
|
1 İsrail şekeli
|
0,5084
|
1 Kanada dolları
|
1,1910
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4497
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3699
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5019
|
1 Moldova leyi
|
0,0929
|
1 Norveç kronu
|
0,1729
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6149
|
1 Polşa zlotası
|
0,4169
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3483
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0158
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3169
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2831
|
Türk lirəsi
|
0,0335
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0375
|
Yapon yeni
|
1,0665
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9293
|
Qızıl
|6035,5525
|
Gümüş
|
69,3451
|
Platin
|2145,1450
|
Palladium
|
1454.3840